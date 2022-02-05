اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية ينهى جولته الرعوية للصعيد بلقاء قيادات الكنيسة بالمنيا

السبت، 05 فبراير 2022 03:30 م
رئيس الطائفة الإنجيلية ينهى جولته الرعوية للصعيد بلقاء قيادات الكنيسة بالمنيا رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي
كتب ــ محمد الأحمدى

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التقى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، صباح اليوم السبت، قيادات لكنياسة الإنجيلية بمحافظة المنيا، في لقاء رعوي فكري، حول القضايا الهامة التي تواجه الكنيسة، تحت عنوان "الكنيسة إلى أين.. أسئلة حائرة وإجابات غير متوقعة"، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس عصامعطيه، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي المشيخي. 
 
وخلال كلمته قدم رئيس الطائفة الإنجيلية رؤية حول مستقبل الكنيسة المحلية، وأهم المراحل المختلفة التي تمر بها الكنيسة والتحديات التي تواجهها، وعلاقة الكنيسة بالدولة والكنائس الأخرى، كما ناقش الحضور عددًا من التساؤلات والأفكار والقضايا الهامة حول مستقبلالكنيسة الانجيلية. 
 
ويأتي اللقاء ضمن نشاط مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، من خلال لجنة التعليم اللاهوتي برئاسة القس عماد إسحق، وسكرتير اللجنةالشيخ ألفي صبري.
 
 
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الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

مجمع مشيخه المنيا

سينودس النيل الإنجيلى

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