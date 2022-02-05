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دعمًا للمنتخب.. "الصحة" توفر تطعيمات الحمى الصفراء ومسحات كورونا بـ4 مكاتب للمشجعين المسافرين للكاميرون

السبت، 05 فبراير 2022 01:14 ص
دعمًا للمنتخب.. "الصحة" توفر تطعيمات الحمى الصفراء ومسحات كورونا بـ4 مكاتب للمشجعين المسافرين للكاميرون منتخب مصر

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وجه الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بتخصيص 4 مكاتب صحية لتطعيم المشجعين المصريين المسافرين إلى الكاميرون دعما لمنتخب مصر في نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 
وتم تخصيص مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز، ومكتب صحة مدينة نصر أول بطريق النصر، ومكتب صحة التجمع الأول أمام جهاز التجمع الأول، ومكتب صحة المعادي بميدان التعاون، لتطعيم المشجعين المصريين المسافرين للكاميرون، بالإضافة إلى توفير مسحات كورونا من خلال فرق طبية يتم توفيرها بتلك المكاتب، من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصر اليوم السبت.
 
وتمنى الدكتور خالد عبد الغفّار التوفيق للمنتخب المصرى والفوز بكأس أفريقيا.
 

المنتخب

الصحة

مسحات كورونا

الحمى الصفراء

مبارة مصر والسنغال

اليوم السابع بلس

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