اليوم السابع
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خروج رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد من المستشفى

السبت، 05 فبراير 2022 03:05 م
خروج رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد من المستشفى رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد
وكالات

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خرج رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد (96 عاما) من مستشفى معهد القلب الوطني اليوم السبت، حسبما ذكر المستشفى في بيان اليوم السبت.

وقال المستشفى في بيان إن مهاتير سيجري متابعة لمواصلة علاجه كلما اقتضت الضرورة، مضيفا أنه “سيواصل الآن التعافي في المنزل".

وخضع مهاتير -الذي لا يزال نائبا نشطا- لإجراء طبي اختياري في 8 يناير، ثم نُقل إلى المستشفى في وقت لاحق من ذلك الشهر للعلاج.

ولم يذكر مستشفى معهد القلب الوطني في ذلك الوقت طبيعة الإجراء الذي خضع له مهاتير الذي يعاني من مشاكل في القلب.

وقال مكتب مهاتير أمس الجمعة، إنه تم السماح لرئيس الوزراء السابق بالعودة إلى منزله هذا الأسبوع، في الوقت الذي كان لا يزال يخضع فيه للعلاج بالمستشفى.

وكان رئيس وزراء ماليزيا الأسبق قد دخل المستشفى وخرج منه في ديسمبر الماضي، بعدما قال الأطباء المعالجون له إنهم راضون عن نتائج فحوصه.

وسبق أن تولى مهاتير رئاسة وزراء بلاده بين يوليو 1981 وأكتوبر 2003، ثم مرة أخرى من مايو 2018 إلى مارس 2020، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد بما مجموعه 24 عاما.

 


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