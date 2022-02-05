وعين جونسون وزير شؤون مجلس الوزراء، ستيف باركلي، كبيرًا لموظفي رئاسة الوزراء، بحسب ما ذكرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.



وقال مكتب جونسون - في بيان - إن باركلي سيكون "مسؤولاً عن التكامل بين المكتب الجديد لرئيس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء، وقيادة أجندة الحكومة بشكل أكثر كفاءة، وضمان توافقها على نحو أفضل مع مجلس الوزراء ونواب البرلمان".



كما عين جونسون جوتو هارى، الصحفي السابق في "بى بى سى"، رئيسًا للاتصالات في فريقه، وكان هارى المتحدث باسم جونسون وكبير موظفيه خلال فترة ولايته الأولى في رئاسة بلدية لندن.



يأتي ذلك بعد استقالة خمسة من مساعدي جونسون يومي الخميس والجمعة الماضيين بسبب طريقة قيادته ومحاولته تشويه سمعة زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، بحسب الصحيفة.