جلسة صلح السبب.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل مذبحة الزمالك

كتب سليم على

كشفت جهات التحقيق، عن تفاصيل مثيرة حول واقعة مذبحة الزمالك التى واقعت داخل شقة فى منطقة الزمالك، مؤكدة أن الشاب مرتكب الجريمة يعمل تاجر ويبلغ من العمر 22 سنة، وأقدم على الزواج من الضحية 20 سنة، إلا أن خلافات وقعت بينه وبين زوجته كادت تتسبب فى الطلاق، فقررت شقيقة مرتكب الواقعة عقد جلسة صلح بين الأسرة داخل الشقة التي شهدت الجريمة، إلا أن جلسة الصلح شهدت مشاحنات ومشادات بين مرتكب الجريمة وأسرة زوجته وشقيقته وزوجها.

وأشارت جهات التحقيق إلى أن مرتكب الجريمة أخرج سلاح نارى غير مرخص على إثر هذه المشاحنات وهدد زوجته ووالدتها باطلاق النيران عليهن، لكن قام زوج شقيقته بمنعه وحاول تهدئته لكن خرجت رصاصة من السلاح عن طريق الخطأ أدت إلى مقتل زوج شقيقته.

وأضافت جهات التحقيق، أن مرتكب الواقعة عقب مشاهدة الدماء دخل فى حالة هياج، فصوب السلاح ضد زوجته وأطلق عليها النار ثم أطلق النيران على والدتها، ثم أطلق النيران على شقيقته وبعدما تاكد من وفاتهم اطلق النيران على نفسه.

البداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالى الذين انتابتهم حالة من الزعر جرأء إطلاق نار كثيف في منزل مجاور، وبانتقال القوة الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها ، وإصابة والدة الزوجة.

والضحايا هم "الزوج 22 سنه، شمس. ش. ع 22 سنة، الزوجة المجني عليها " نور الله " _٢٠ سنة "،شقيقة المتهم المجني عليها" شيرين " البالغة من العمر" ٤٢ سنة"، زوج شقيقه المتهم المجني عليه" خالد " بالغ من العمر ٥٣ سنة وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم، وقال أحدٍ شهود العيان بالمنطقة، ان الزوج صغير السن وعمره لا يتعدي ال ٢٢ عاما.

تبين لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، وهم فى مسرح الحادث، أن الزوج أطلق النار على زوجته وشقيقته وزوج شقيقته، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م"، البالغة من العمر 58 سنة.