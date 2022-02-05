تدشين أول صالون ثقافى شهرى بنادى ههيا الرياضى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح الدكتور خالد وهدان وكيل كلية الزراعة جامعة الزقازيق ونائب رئيس مجلس إدارة نادى ههيا الرياضى،الصالون الثقافي الشهري لنادي ههيا،والذي يقام لأول مرة بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية،وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبحضور وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ونائب رئيس مركز ومدينة ههيا ،وعددا من قيادات وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والشخصيات العامة بمحافظة الشرقية.

وتقدم الدكتور خالد وهدان نائب رئيس نادي ههيا بخالص الشكر للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دعمه ورعايته للصالون الثقافي بالنادي ، والذي يهدف الى نشر ثقافة الحوار واحترام الآخر ونبذ التعصب والفكر الهدام ونشر الوعي والثقافة بين الشباب وفئات المجتمع وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

من جانبه أكد الصحفي صديق العيسوي رئيس اللجنة الثقافية بالنادي ومدير الصالون، إن فكرة إنشاء الصالونات يجب أن تكون قائمة على المصلحة العامة قبل الخاصة، مع ضرورة وجود حركة نقدية بناءة، لافتا ان دافع إنشاء تلك الصالونات ليس الوجاهة الاجتماعية ومحاكاة التسابق الحادث حالياً كموضة جديدة من البروز الإعلامي، فيكون هذا الصالون مجرد منتدى هلامي لا يطرح رأياً ولا يطور وضعاً، بل المطلوب وجود فائدة وإثراء من قيام هذا الصرح التجمعي الفكري.

وأوضح العيسوي،ان الصالون الثقافى فكرة مستحدثة تستهدف الوصول إلى أكبر قطاع من المهتمين بالعلم والثقافة، وتمثل آلية عصرية تناسب جمهور السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان صالون نادي ههيا الثقافي هو بداية لسلسلة من اللقاءات المستمرة التي يعتزم النادي عقدها خلال المرحلة المقبلة،والصالون يأتي انطلاقًا من إدراك مجلس إدارة النادي لأهمية تبادل الرؤى ووجهات النظر حول قضايا المجتمع ككل،كما يأتي انطلاقًا من الدور الثقافي والمجتمعي الذي يقوم به النادي وذلك بحضور كوكبة من التنفيذيين والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والأدباء والشعراء.

وأضاف، ان الهدف الرئيسي هو الخروج بعدة توصيات تكون نتاج هذا الصالون الهام ، سوف تبلورها معا فى نقاط محددة ونقوم بعرضها على صناع القرار والتنفيذيين ليس على مستوى محافظة الشرقية فحسب بل على مستويات أعلى حتي يصل صوتنا لحكومتنا الرشيدة والقيادة السياسية.

حضر الصالون الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية و الدكتور أحمد إبراهيم مدير إدارة الأداء الرياضي وأحمد عبدالعزيز مدير المكتب الفني والمحاسب احمد مصطفي بالتفتيش المالي بوزارة الشباب و السيد صبحي نائب رئيس مجلس ومدينة ههيا ،و محمد إبراهيم مدير إدارة شباب ههيا والدكتور أحمد عبده مدير مدارس اللغات بالمديرية والدكتور محمد العدوي مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم ومحمد عسكورة مدير قصر ثقافة ههيا والكاتب الصحفي بالأهرام عثمان شحاتة ومحمد نور الدين مدير مدرسة أولاد عطية الإعدادية وأعضاء مجلس إدارة نادي ههيا وعددا من قيادات وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بههيا ومحافظة الشرقية.