تخريب لوحة تذكارية لبطل جزائرى فى فرنسا.. اعرف التفاصيل

ريهام عبد الله

كشف تيارى بوتار، رئيس بلدية أمبواز الفرنسية، عن تعرض لوحة فنية لتخليد ذكرى البطل الجزائرى، الأمير عبد القادر الجزائري، للتخريب قبل تدشينها، اليوم السبت، فى فرنسا.

وقال تياري بوتار: "شعرت بالعار للتعامل مع قطعة فنية على هذا النحو، والشعور الثاني بالطبع هو السخط، إنه يوم توافق من شأنه التوحيد ومثل هذا السلوك لا يوصف"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



اللوحة

وكشف بوتار، أنه قرر بالتوافق مع السفير الجزائر لدى فرنسا الحفاظ على التنصيب وعدم تغيير أي شيء في برنامج اليوم، قائلا: "لقد أجرينا الافتتاح كما هو مخطط له".

وتابع عمدة المدينة: "نحن مقاومون في وجه الكراهية وسيبقى التمثال في هذا المكان".

وتم رفع الستار عن عمل الفنان ميشيل أوديار، المستوحى من صورة تحتفظ بها مكتبة فرنسا الوطنية، أمام عدد من المسؤولين المحليين المنتخبين وعدد قليل من الأشخاص الفضوليين في الصباح.