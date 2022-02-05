تبدأ 10 أبريل.. تعرف على رحلات الحج المسيحى

كتب: محمد الأحمدى

بدأت شركات السياحة المصرية تلقى طلبات الراغبين فى أداء الحج المسيحى بعد أن صدرت الضوابط المنظمة للحج، والتى سمحت للأقباط البالغين من العمر 41 عاما فيما أكثر بأداء الحج لهذا العام.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن شركات الحج المسيحى.

١- أول الرحلات تنطلق يوم 10 إبريل المقبل من مطار القاهرة.

2- أسعار الحج تتراوح ما بين 28 ألفا إلى 35 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران.

3- عدد الشركات السياحية المنظمة لحج الأقباط هذا العام تتراوح ما بين 30 إلى 40 شركة.

4- عدد الأقباط المتوقع اداؤهم للحج هذا العام يتراوح ما بين 6 إلى 7 آلاف حاج بزيادة نحو 25% عن العام الماضى.

5- برنامج الرحلة يشمل السفر بالطائرة إلى مدينة بيت لحم والإقامة هناك لمدة 8 إلى 10 أيام شاملة الوجبات الغذائية والمزارات الدينية والسفر إلى مدينة القدس.