انطلاق حزمة برامج التنمية المستدامة لمعلمي المرحلة الابتدائية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن حزمة برامج التنمية المستدامة لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة قد انطلقت اليوم بمراكز ‏التدريب المجهزة بمدارس اليونانية الحديثة الخاصة وأكاديمية بورسعيد الدولية ونرمين إسماعيل الدولية وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ ‏بورسعيد.‏

وأكد وكيل الوزارة، أن البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي المرحلة الابتدائية قد بدأ اليوم بالمدرسة اليونانية الحديثة الخاصة ويستهدف 100 معلم ومعلمة ‏بحضور الدكتور شرين دسوقي عميد كلية التربية جامعة بورسعيد والدكتور إبراهيم رفعت وكيل الكلية لشئون الطلاب وقيادات التعليم المعنية.‏

وأضاف الدكتور أكرم حسن، أن هناك 3 محاور للبرنامج وتشمل محور مهارات التفكير الابتكاري ومحور التقييم ومحور التقويم والتقويم الأصيل حيث حاضر الدكتور إبراهيم ‏رفعت وكيل كلية التربية لشئون الطلاب فيها المعلمين المستهدفين بحضور رمضان سأسأ وكيل إدارة شرق التعليمية.

وقال وكيل الوزارة أن الحقيبة التدريبية تحتوي على برامج تدريبية للتنمية المستدامة تهدف لتنمية المهارات ومتابعة وقياس الأثر على المدى البعيد لافتا ‏إلى أنها برامج ‏للارتقاء المهني وليست معنية بحل المشكلات التعليمية مبنية على مبدأ تفضيل الأولويات حسب الاحتياجات لمواكبة التطور السريع فى المناهج وطرق ‏التدريس الحديثة.‏

وأشار الدكتور أكرم أن البرنامج التدريبي المنعقد بأكاديمية بورسعيد الدولية يستهدف 40 متدربا من خلال محورين أولهما محور المشاركة الطلابية فى ضوء ميثاق ‏حقوق الطفل ثم محور الانضباط الإيجابي فى المدرسة الصديقة للطفل حيث قامت الدكتورة غادة عطية مديرة المدرسة والدكتورة نهى أكرم بمحاضرة المستهدفين من ‏المعلمين.‏

ولفت وكيل الوزارة أن عبد الناصر عبد الرحيم المدير الأكاديمي لمدرسة نرمين إسماعيل الدولية قد حاضر 50 معلما ومعلمة بمقر المدرسة عن فنون التخاطب والتواصل مع أولياء الأمور والطلاب مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستهدف معلمي المدارس الرسمية والمتميزة للغات وذلك بحضور الدكتور أحمد عاطف المدير الأكاديمي ‏لمدرسة نرمين إسماعيل الدولية.‏

ووجه الدكتور أكرم كل من علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وخليل الطوبشى مدير إدارة التعليم الابتدائي والدكتورة مروي مصطفى مدير إدارة التدريب و ‏الدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات وحنان عثمان مدير إدارة المدارس الخاصة وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة ‏والإعلام بمتابعة هذه التدريبات وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ مقدما الشكر لكل المدارس المستضيفة لهذه الحزمة التدريبية والقائمين عليها.‏

جدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية للتنمية المستدامة لمعلمي المرحلة الابتدائية بالمحافظة قد انطلقت اليوم وتستمر حتى 17 فبراير الجاري مع قياس ونقل الأثر على المدى البعيد وقد خصص تعليم بورسعيد لها المقرات الثلاثة سالفة الذكر لاستضافة المستهدفين وفقا للخطط المعدة مسبقا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية ‏والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.‏



دورات تدريبية ببورسعيد



جانب من بعض التدريبات



جانب من الدورات