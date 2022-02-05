انتظام حركة الملاحة بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية

انتظام حركة الملاحة بمينائى شرق وغرب بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح التى تصل إلى 30 عقدة فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3/4 أمتار.

ومن جانبها، أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ان موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة ، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .