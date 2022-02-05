اليوم السابع
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انتظام حركة الملاحة بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية

السبت، 05 فبراير 2022 04:39 م
انتظام حركة الملاحة بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية موانئ بورسعيد
بورسعيد: محمد فرج

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انتظام حركة الملاحة بمينائى شرق وغرب بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح التى تصل إلى 30 عقدة فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3/4 أمتار.

ومن جانبها، أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ان موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن  حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة ، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
 
 
 

 


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انتظام حركة الملاحة بموانئ بورسعيد

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