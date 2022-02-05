اليوم.. اختتام فعاليات سباق الهجن فى العلمين

العلمين - محمد حسين

تختتم اليوم السبت فعاليات سباق الهجن بالعلمين، والتى تتنافس فيها 800 من الهجن من كل المحافظات على أول مراكز 30 شوطا.



وكانت الفعاليات انطلقت أمس على فترتين صباحية ومسائية، بواقع 10 أشواط بكل فترة، ومقررا أن تختتم اليوم بـ10 أشواط.



وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن المصري، إن السباق ينظمه الاتحاد المصري للهجن بدعم ورعاية من اتحاد الهجن الإماراتي، وبدأت فعالياته الجمعة وتتواصل حتى اليوم السبت بعد 30 شوطا ومشاركة هجن من كل المحافظات.



وأضاف، إنه للمرة الثالثة تنظم بطولة سباقات هجن على أرض مضمار العلمين، وسط حضور كثيف من أندية الهجن من كل المحافظات والهجانة، لافتا إلى أن الهجن التي تتسابق للحصول على المركز الأول من محافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وسوهاج ومطروح والمنيا والأقصر والإسماعيلية والشرقية والسويس.



وأشار إلى أن أصحاب الهجن قطعوا بها مسافات من أجل المشاركة وتحقيق الفوز، مؤكدًا أن التسابق يتم باستخدام الراكب الآلى لقيادة كل جمل مشارك.



وأضاف أن مهرجان سباق الهجن، جاء استكمالا لفعالية احتفال بالإبل، بدأت بمسابقة المحالب وهي مسابقة تنظم لأول مرة، وتم خلالها اختيار 32 ناقة تنافست للحصول علًى المركز الأول لمدة يومين.