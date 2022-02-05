النيابة تستعجل تحريات المباحث حول واقعة مذبحة الزمالك

استعجلت جهات التحقيق رجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل حول واقعة قيام شاب بقتل زوجته وشقيقته وزوجها وإطلاق الرصاص على نفسه وإصابة حماته بشارع طه حسين بمنطقة الزمالك، لاستكمال التحقيقات.

كانت النيابة أمرت بالتحفظ على السلاح النارى المستخدم فى تنفيذ الجريمة، وفوارغ الطلقات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية لوالدة زوجة منفذ الجريمة لسؤالها حول الواقعة.

البداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالى الذين انتابتهم حالة من الذعر جراء إطلاق نار كثيف فى منزل مجاور، وبانتقال القوة الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها، وإصابة والدة الزوجة.

والضحايا هم "الزوج 22 سنه، شمس. ش. ع 22 سنة، الزوجة المجنى عليها " نور الله " _٢٠ سنة "، شقيقة المتهم المجنى عليها" شيرين " البالغة من العمر" ٤٢ سنة"، زوج شقيقه المتهم المجنى عليه" خالد " بالغ من العمر ٥٣ سنة وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم، وقال أحد شهود العيان بالمنطقة، أن الزوج صغير السن وعمره لا يتعدى ال ٢٢ عاما.

تبين لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، وهم فى مسرح الحادث، أن الزوج أطلق النار على زوجته وشقيقته وزوج شقيقته، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م"، البالغة من العمر 58 سنة، ما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت فى الحال.

وأوضح شاهد عيان، هرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث، حيث نقلت المصابة للمستشفى، فيما حرر رجال المباحث المحضر رقم 2205 لسنة 2022، وباشرت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية.