اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تستدعي شهود العيان والجيران لسؤالهم حول واقعة مذبحة الزمالك

السبت، 05 فبراير 2022 01:34 م
النيابة تستدعي شهود العيان والجيران لسؤالهم حول واقعة مذبحة الزمالك سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استدعت جهات التحقيق، شهود عيان وجيران ضحايا مذبحة الزمالك، الذين لقوا مصرعهم أمس، حيث قام شاب بمنطقة الزمالك بإطلاق النيران على زوجته وشقيقته وزوجها، ثم أطلق النار على نفسه.

البداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالى الذين انتابتهم حالة من الزعر جرأء إطلاق نار كثيف في منزل مجاور، وبانتقال القوة  الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها، وإصابة والدة الزوجة.

والضحايا هم "الزوج 22 سنه، شمس. ش. ع  22 سنة، الزوجة المجني عليها " نور الله " _٢٠ سنة "،شقيقة المتهم المجني عليها" شيرين " البالغة من العمر" ٤٢ سنة"، زوج شقيقه المتهم المجني عليه" خالد " بالغ من العمر ٥٣ سنة وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم، وقال أحدٍ شهود العيان بالمنطقة، ان الزوج صغير السن وعمره لا يتعدي ال ٢٢ عاما.

تبين لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، وهم فى مسرح الحادث، أن الزوج أطلق النار على زوجته وشقيقته وزوج شقيقته، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م"، البالغة من العمر 58 سنة، مما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت فى الحال.

 

وأوضح شاهد عيان، هرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث، حيث نقلت المصابة للمستشفى، فيما حرر رجال المباحث المحضر رقم 2205 لسنة 2022، وباشرت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مذبحة الزمالك

جريمة الزمالك

مذبحه الزمالك

جريمة القتل فى الزمالك

جريمة في الزمالك

جريمة قتل الزمالك

جريمة قتل

اخبار الحوادث

جرائم القتل

أخبار الحوادث

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسماء ضحايا مذبحة الزمالك.. شاب 22 سنة يقتل زوجته وشقيقته وزوجها وينهي حياته

السبت، 05 فبراير 2022 12:33 م

جريمة في الحي الراقي.. لغز المذبحة الأسرية بالزمالك "فيديو لايف"

السبت، 05 فبراير 2022 11:30 ص

جريمة بشعة في الحي الراقي.. رجل يقتل زوجته وابنيه ويصيب حماته ثم يطلق النار على نفسه فى الزمالك.. الذعر يخيم على الأهل والنيابة تستمع للشهود وتنتدب المعمل الجنائى وتستعجل التحريات.. والإسعاف تنقل الجثث للمشرحة

السبت، 05 فبراير 2022 01:44 ص

نقل جثث أسرة الزمالك الأربع إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة

السبت، 05 فبراير 2022 12:49 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة