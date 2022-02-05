الناتو: ليس هناك أى حديث عن انضمام أوكرانيا إلى الحلف قريبا

كتب محمد جمال

أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جيوانا أن الحلف لا يناقش انضمام كييف إليه في وقت قريب، مشيرا إلى عدم وجود توافق داخل الحلف بشأن احتمال عضوية أوكرانيا.

وقال المسئول في تصريح لقناة "فرانس 24"، إن "لا أحد يتحدث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو في الوقت القريب"، مضيفا أنه "على السلطات الأوكرانية إجراء إصلاحات كثيرة في البلاد".

وتابع: "إضافة إلى ذلك يجب أن نتوصل إلى توافق في الناتو. واليوم لا يوجد توافق بشأن عضوية أوكرانيا المحتملة في الحلف".

وأشار نائب الأمين العام للناتو إلى أنه "مع ذلك لا يحق لأي دولة ثالثة أن تفرض الفيتو على القرار الذي يعتبر سياديا بالنسبة للدولة والمنظمة التي تريد الانضمام إليها"، مؤكدا أن مسألة العضوية في الناتو تتوقف على موقف الحلف والدولة المعنية حصرا.

يذكرأن، نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية النص الكامل لرد الولايات المتحدة وحلف الناتو على مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا إليهما في منتصف ديسمبر الماضي.

ونشرت الصحيفة وثيقتين باللغة الإنجليزية تضم إحداهما (المؤلف من خمس صفحات) الرد الخطي على المبادرة الروسية من قبل الولايات المتحدة، والآخر (المؤلف من أربع صفحات) رد الناتو.

وتضم الوثيقتان أساسا أفكارا سبق أن جاءت في الأسابيع الأخيرة على لسان مسؤولين غربيين أو وردت في وسائل إعلام نقلا عن مصادر رسمية، منها رفض طلب موسكو بوقف تمدد حلف شمال الأطلسي شرقا، مع التأكيد على التزام الحلف بـ"سياسة الأبواب المفتوحة ".

وأعربت الولايات المتحدة في ردها عن استعدادها للتفاوض مع روسيا على إبرام اتفاقات بشأن مسائل ذات اهتمام مشترك بما يشمل وضع آليات للتعامل مع مباعث القلق الأمنية المتبادلة.

وأشارت الإدارة الأمريكية في الوثيقة إلى أنها مستعدة لمناقشة مبدأ الأمن المشترك غير القابل للتجزئة وتوضيح تفسيرها له، بناء على طلب موسكو، مبدية في الوقت نفسه دعمها لمواصلة الناتو انتهاج "سياسة الأبواب المفتوحة".