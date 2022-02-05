الملكة البريطانية إليزابيث تحتفل بالذكرى الـ70 لاعتلاء العرش.. غدًا

ريهام عبد الله

يصادف غدًا الأحد الذكرى الـ70 لاعتلاء الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، العرش، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير 1952.

وقال الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية عبر تويتر: "يصادف غدًا مرور 70 عامًا على اعتلاء جلالة الملكة العرش، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير 1952، في سن الخامسة والعشرين، تم إعلان الأميرة إليزابيث الملكة إليزابيث الثانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث".

وتابع: "قطعت الملكة كعكة خاصة، مخبوزة من قبل أحد السكان المحليين، وأعطيت زهرة تحتوي على أزهار ظهرت في باقة التتويج لعام 1953".



الملكة اليزابيث



حساب العائلة المالكة البريطانية

وتستعد الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، للاحتفال باليوبيل البلاتينى لوصولها للعرش البريطاني، واحتفالا بتلك المناسبة نشر الحساب الرسمي للأسرة الملكية على موقع "إنستجرام"، العديد من الصور والخطابات والأعمال الفنية التي أرسلها الأطفال وغيرهم من المواطنين البريطانيين إلى الملكة للاحتفال بتلك المناسبة.

وأكد الحساب الرسمي للأسرة الملكية البريطانية، على اطلاع الملكة اليزابيث على الرسائل التي أرسلها إليها الأطفال، ومنها رسالة من طفل يدعى كريس يبلغ من العمر 9 سنوات، يستعرض وصف للملكة المثالية.