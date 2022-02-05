اليوم السابع
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السبت، 05 فبراير 2022 08:03 م
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الكشف الطبى على 2702 مواطن ضمن القوافل الطبية لقرى حياة كريمة بأسوان

السبت، 05 فبراير 2022 05:51 م
الكشف الطبى على 2702 مواطن ضمن القوافل الطبية لقرى حياة كريمة بأسوان جانب من القافلة الطبية
أسوان – عبد الله صلاح

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لسلسلة القوافل الطبية للكشف والعلاج المجانى للمواطنين بقرية الرغامة غرب بمركز كوم أمبو ، وأيضاً قرية نجع الحجر بمركز دراو، والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت لمدة يومان فى كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبى على عدد ( 2702 ) مواطن ومواطنة. وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى .


حياة كريمة القوافل الطبية اسوان الصحة اخبار المحافظات اخبار مصر

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