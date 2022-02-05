القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء

كتب زكى القاضى

استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تقديم الدعم التنموى الشامل لأهالى سيناء، افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومى العربى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل أبو شوشة محافظ شمال سيناء مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء.



اللواء أركان حرب خالد بيومى العربى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب مع أهالي سيناء

بدأت الفاعليات بمراسم الافتتاح للمسجد أعقبها تأدية الحضور والمدعويين لشعائر صلاة الجمعة، وعقب الصلاة التقى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بشيوخ وعواقل سيناء، وألقى كلمة أكد خلالها على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تقدم الدعم الكامل لإحداث التنمية بسيناء مشيراً إلى ما تم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة على أرض سيناء وذلك بالتعاون مع الشركات المدنية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشاد محافظ شمال سيناء بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة لأهالي سيناء، مؤكداً أن التعاون بين القوات المسلحة وكافة الجهات المعنية بالدولة قد ساهم فى تغيير وجه سيناء نحو واقع أفضل ومستقبل مشرق.

ومن جانبهم عبر شيوخ وعواقل سيناء عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقوات المسلحة لمساندتها المستمرة لهم وما قدمته من تضحيات فى سبيل عودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى سيناء، وصولاً لإحداث التنمية الشاملة بها.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة لأهالى سيناء، وعرفاناً بما يقدموه من جهود وتضحيات لمساندة الدولة المصرية والقوات المسلحة للحفاظ على راية الوطن وصون أمنه واستقراره.

حضر مراسم الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة شمال سيناء ورئيس الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وعدد من الشخصيات العامة.