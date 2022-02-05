اليوم السابع
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العثور على جثة شاب بها طعنات داخل زراعات بقنا

السبت، 05 فبراير 2022 11:02 ص
العثور على جثة شاب بها طعنات داخل زراعات بقنا جثة - أرشيفية
قنا: صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، على جثة شاب بها طعنات في زراعات القصب بفرشوط شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة كريم. ح، 28 عاما، بها طعنات متفرقة بالجسد، داخل زراعات القصب بفرشوط.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة علي حريق نشب في سيارة أثناء تموينها بالوقود في أحد المحطات بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق نشب في سيارة أثناء تواجدها في محطة وقود، دون إصابات.

 


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