الصحة تحث السيدات على الفحص الذاتى للكشف عن سرطان الثدى

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الفحص الذاتي للثدى يساعد على الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى، ووصول نسبة الشفاء من سرطان الثدي لأكثر من 90٪.

ودعت وزارة الصحة والسكان السيدات للتوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف على سرطان الثدى والأمراض المزمنة، والمتابعة والعلاج مجانًا وبأحدث البروتوكولات العالمية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "يجب التعرف على مراكز الفحص المبكر عن أورام الثدى بزيارة أقرب وحدة صحية أو موقع 100 مليون صحة أو الخط الساخن 15335".