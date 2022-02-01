اليوم السابع
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الصحة تحث السيدات على الفحص الذاتى للكشف عن سرطان الثدى

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:19 م
الصحة تحث السيدات على الفحص الذاتى للكشف عن سرطان الثدى سرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن الفحص الذاتى مرة شهريا يساعد علي اكتشاف سرطان الثدى وقالت الوزارة، إن المستشفيات الكبرى مجهزة لاستقبال أى حالات مصابة بسرطان الثدى وعلاجها.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الفحص الذاتي للثدى يساعد على الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى، ووصول نسبة الشفاء من سرطان الثدي لأكثر من 90٪.
 
ودعت وزارة الصحة والسكان السيدات للتوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف على سرطان الثدى والأمراض المزمنة، والمتابعة والعلاج مجانًا وبأحدث البروتوكولات العالمية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: "يجب التعرف على مراكز الفحص المبكر عن أورام الثدى بزيارة أقرب وحدة صحية أو موقع 100 مليون صحة أو الخط الساخن 15335".
 

 


الصحة

سرطان الثدى

السيدات

اليوم السابع بلس

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