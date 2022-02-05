اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 04:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الشيكولاتة والسبانخ والزبادى.. تعرف على أهم الأغذية والمشروبات لزيادة المناعة

السبت، 05 فبراير 2022 04:00 ص
الشيكولاتة والسبانخ والزبادى.. تعرف على أهم الأغذية والمشروبات لزيادة المناعة خضروات وفواكة تقوى المناعة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منذ بداية جائحة كورونا، بدأ الكثير منا البحث عن أساليب لتحسين صحة الجهاز المناعى، لزيادة قدرة الجسم على مقاومة الفيروس، والوقاية منه، لذا توضح الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أهم الأكلات والمشروبات التى يمكنها زيادة مناعة الجسم، وهى:
 
1- الحمضيات: مثل الجريب فروت والبرتقال واليوسفى والليمون، لاحتوائها على فيتامين C الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وإنتاج خلايا الدم البيضاء.
 
2- العسل: يساعد على تخفيف السعال والحفاظ على الحلق من الجفاف وتخلصك من البلغم ويعمل كمهدئ للجهاز العصبي ويقلل الكوليسترول ويساعد على الهضم.
 
3- البصل: يعمل على مكافحة التهابات الجهاز التنفسى.
 
4- الفطر "المشروم": يعمل على تنشيط كريات الدم البيضاء.
 
5- اللحم: يعمل على تطوير كريات الدم البيضاء.
 
6- الفلفل الحلو الأحمر: يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C و البيتا كاروتين الذي يساهم فى الحفاظ على صحة الجلد والعينين.
 
7- البروكلى: يحتوى على فيتامين A و C و E والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف. 
 
8- الثوم:  يساعد فى مكافحة العدوى وخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.
 
9- الزنجبيل: يمتلك العديد من الفوائد الصحية، ومنها المساعدة على تقليل الالتهاب؛ مثل: التهابات الحلق. 
 
10- السبانخ: من الأطعمة الغنية بفيتامين C، بالإضافة لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، والبيتا كاروتين، التي تزيد من قوة الجهاز المناعي، والقدرة على مكافحة العدوى. 
 
11- الشاي: يحتوي على مضادات الأكسدة، وبالإضافة الى ان الشاي الأخضر يُساعد على إنتاج مركبات مقاومة للجراثيم .
 
12- البابايا: غنى بفيتامين C و البوتاسيوم، وفيتامين ب، وحمض الفوليك، المفيدة للصحة.
 
13- بذور عباد الشمس: تحتوى على  الفوسفور، والمغنيسيوم، وفيتامين ب 6، وفيتامين E الذي ينظم عمل الجهاز المناعي ويحافظ عليه.
 
14- السمك: يحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا 3 و دهون صحية يساعدوا على زيادة نشاط خلايا الدم البيضاء. 
 
15- الشيكولاتة: تحسن من مستوى المناعة وتساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
16- البطاطا الحلوة. 
 
17- الزبادى: يحسن من صحه الجهاز الهضمى والمناعى .

زيادة المناعة

طرق تقوية المناعة طبيعيا

اكلات زيادة المناعة

مشروبات تقوية المناعة

المناعة

السمك

الشيكولاته

الزيادى

الشاى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أستاذ مناعة لـ"dmc": متحور جديد متفرع من أوميكرون يثير قلق العلماء

الإثنين، 31 يناير 2022 10:15 م

دراسة صينية: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ترفع المناعة ضد الفيروس وأوميكرون

الإثنين، 31 يناير 2022 08:00 م

أستاذ مناعة: فيروس نيوكوف يشبه الكورونا وميرس ولا ينتقل للإنسان حتى الآن

الإثنين، 31 يناير 2022 12:58 ص

كيف تعزز مناعتك للوقاية من نزلات البرد والتهاب الحلق؟.. 3 طرق هتساعدك

الأحد، 30 يناير 2022 03:00 م

البحوث الطبية بالهند: بمجرد إصابتك بأوميكرون يحصل جسمك على مناعة ضد متغيرات كورونا

الأحد، 30 يناير 2022 01:00 ص

استشارى المناعة: قد نصل لذروة إصابات كورونا منتصف الشهر المقبل

السبت، 29 يناير 2022 10:23 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة