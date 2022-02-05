الجنايات تنظر غدا تجديد حبس عدد من المتهمين بقضايا نشر الشائعات ضد الدولة

كتبت أمنية الموجى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأحد المقبل، أمر تجديد حبس عدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمون التى تنظر أمر تجديد حبسهم محكمة الجنايات المختصة ب 3 قضايا حصر أمن دولة عليا، وجاءت أرقامهم كالآتي:930 لسنة 201، 1360 لسنة 201، 535 لسنة 2020، 570 لسنة 2020، 662 لسنة 2020، 855 لسنة 2020، 865 لسنة 2020، 970 لسنة 2020، 991 لسنة 2021، 965 لسنة 2021، 910 لسنة 2021، 483 لسنة 2021، 238 لسنة 2021، 915 لسنة 2021، 2055 لسنة 2021، 1935 لسنة 2021، 1222 لسنة 2021، 1000 لسنة 2021، 1983 لسنة 2021

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها. كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.