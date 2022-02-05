اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمن التونسي يعلن تفكيك خلية "تكفيرية يرتبطون بعناصر خارجية

السبت، 05 فبراير 2022 10:02 ص
الأمن التونسي يعلن تفكيك خلية "تكفيرية يرتبطون بعناصر خارجية القوات التونسية- أرشيفية
وكالات

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فكك الأمن التونسي، خلية تكفيرية تتكون من أربعة أشخاص، ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ويرتبطون بعلاقات مع عناصر من بؤر توتر خارجية.

 

وفي التفاصيل، استطاعت فرقة "الأبحاث والتفتيشات" التابعة للحرس الوطني في محافظة بنزرت التونسية، الكشف عن خلية تكفيرية تتكون من أربعة عناصر، ثلاثة من منطقة أوتيك، وعنصر رابع من منطقة حدودية.

 

وبحسب إذاعة  "موزاييك إف إم"، فإن هذه الخلية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وترتبط بعلاقات مع عناصر من بؤر توتر خارجية، حيث تم إيقافهم على ذمة التحقيق، وانتظار إحالتهم على القضاء.

 


الأمن التونسي

خلية تكفيرية

تونس

اخبار تونس

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