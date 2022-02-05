اليوم السابع
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استعدادات مكثفة لبدء الحملة المكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا بأشمون المنوفية

السبت، 05 فبراير 2022 01:47 م
استعدادات مكثفة لبدء الحملة المكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا بأشمون المنوفية جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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عقد اليوم المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، اجتماعاً تنسيقياً مع الدكتورة شيماء حمدى مدير الإدارة الصحية بأشمون، والدكتورة عزة عيسوى نائب مدير الإدارة وذلك لمناقشة التجهيزات والاستعدادات اللازمة للحملة المكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا والتى أعلن عنها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والتى سيتم انطلاقها خلال الفترة من 8 وحتى 24 فبراير الجارى تحت شعار "لا انتظار ولا ازدحام ".

وتم خلال الاجتماع تم مناقشة آليات العمل واستعدادات مركز أشمون لانطلاق الحملة، وأكد سرور على أن المستهدف من الحملة بقرى مركز ومدينة أشمون618 ألف و162 بداية من عمر 12 عام فيما فوق، وذلك بمشاركة 273 فرقة ثابتة ومتنقلة، مؤكداً على أنه تم عقد دورات تدريبية لجميع الفرق المشاركة فى الحملة، مشيراً إلى وجود فرق من الطب الوقائى للمرور على الوحدات الصحية بكل قرية للتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بالحملة، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتنقلة، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وكذا طرق مكافحة العدوى أثناء التطعيم.

لافتاً إلى أنه سوف يتم التطعيم عن طريق الفرق المتنقلة من منزل لمنزل لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الفئات وبالأخص كبار السن والغير قادرين على على الحركة بقرى مركز ومدينة أشمون.

كما أكد سرور على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمصالح والهيئات بمركز أشمون، وجميع الوحدات المحلية بعمل كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للحملة، من خلال عمل الدعاية اللازمة لتوعية المواطنين بضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال خطبة الجمعة وبالكنائس، ومراكز الشباب والنوادى، والصفحات الرسمية والبوابات الالكترونية.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسهيل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الفرق الطبية وتقديم كافة الإمكانيات والدعم الكامل لإنجاح الحملة بمركز أشمون.


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