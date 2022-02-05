إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 390 مليون حالة

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أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 390 مليونا و833 ألفا و248 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و724 ألفا و931 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 76.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 26.3 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ901 ألف و388 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ631 ألفا و265 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 500 ألف و55 وفاة.