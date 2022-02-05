أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 13 جنيها.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ12.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ34 جنيها.
- الليمون بـ 13.5 جنيه.
- البسلة بـ11 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- فاصوليا خضراء بـ22 جنيها.
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
-يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.
-برتقال بسرة بـ7 جنيهات.
-برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
-الفراولة بـ14 جنيها.
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