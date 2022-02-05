اليوم السابع
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السبت، 05 فبراير 2022 12:36 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 05 فبراير 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‏‎‏‎- الكوسة بـ 13 جنيها.
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 11.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ12.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ34 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 13.5 جنيه.
‏‎‏‎- البسلة بـ11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
‏‎- ‏فاصوليا خضراء بـ22‏ جنيها.
‏‎‏‎- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
‏‎-يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.
-برتقال بسرة بـ7 جنيهات.
-برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
-الفراولة بـ14 جنيها.
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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