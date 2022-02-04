اليوم السابع
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4700 زائر بمتحف الحضارة فى أول أيام إجازة نصف العام الدراسى

الجمعة، 04 فبراير 2022 10:28 م
4700 زائر بمتحف الحضارة فى أول أيام إجازة نصف العام الدراسى متحف الحضارة
كتب محمد أسعد

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فى أول يوم من إجازة نصف العام الدراسى، استقبل اليوم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط أكثر من 4700 زائر ما بين مصريين من جميع أنحاء الجمهورية وسائحين عرب وأجانب.

 

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف، أن المتحف شهد اليوم الجمعة تدفق الزائرين بشكل كبير وخاصة من الطلاب الذين توافدوا من أنحاء الجمهورية لزيارة المتحف ليكون وجهتهم الأولى في أول أيام إجازة نصف العام الدراسي، الأمر الذى يؤكد على شغفهم بحضارة بلدهم ووعيهم السياحي والأثرى بآثار أجدادهم، وهو ما تسعى إليه المتاحف المصرية كمؤسسات تعليمية وثقافية، ما يأتى فى إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعزيز المشاركة المجتمعية عن طريق إعداد وتنظيم برامج لرفع الوعى السياحى والأثرى لجميع أفراد المجتمع والفئات المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة.

 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه في أبريل الماضي واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

 

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وزارة السياحة والآثار

متحف الحضارة

الفساط

قاعة المومياوات

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