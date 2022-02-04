اليوم السابع
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1780 طالبا وطالبة بالمعاهد الأزهرية يتنافسون في تصفيات الألعاب الجماعية

الجمعة، 04 فبراير 2022 08:02 م
1780 طالبا وطالبة بالمعاهد الأزهرية يتنافسون في تصفيات الألعاب الجماعية
كتب: لؤى على

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تنطلق صباح غدا السبت المقبل الموافق الخامس من فبراير الجارى تصفيات الألعاب الجماعية ( كرة يد – كرة سلة – كرة طائرة – كرة قدم ) المدرجة بالحافز الرياضي للمرحلة الثانوية.

وحرصا من قيادات الأزهر الشريف على سلامة وصحة  أبنائه الطلاب و تطبيقا للإجراءات الإحترازية تم تقسيم المنافسات بين مناطق الجمهورية إلى أربعة قطاعات وفقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق وهى ( الإسكندرية – بورسعيد – بني سويف – الاقصر ) وتشمل القطاعات المناطق الأزهرية التالية :-

أولا : قطاع الإسكندرية ويضم مناطق ( الإسكندرية – مرسي مطروح – البحيرة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – جنوب سيناء ).

ثانياً: قطاع بورسعيد ويضم مناطق ( بورسعيد – المنوفيه – الدقهلية – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء ).

ثالثاً : قطاع بني سويف ويضم مناطق ( بني سويف – الجيزة – الفيوم – المنيا – الوادى الجديد – القاهرة – القليوبية ).

رابعاً : قطاع الأقصر ويضم مناطق ( الاقصر – أسوان – قنا – سوهاج - البحر الأحمر – أسيوط ).

ويتنافس كل قطاع من القطاعات ليصعد منه المركز الاول والثاني في كل لعبة ليصل إلى التصفيات النهائية المركزية ثمانى مناطق أزهرية يتنافسون على المراكز الأربعة الأولى على مستوى الجمهورية.


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

سوهاح

قنا

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