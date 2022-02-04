وزيرة الثقافة الجزائرية: انبهرت بأنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، إن بلادها تحرص على التسويق لثقافتها وإبراز الأدب الجزائرى من خلال الجناح الرسمى لها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ، حيث كان حضورها فرصة ثمينة للاطلاع على صناعة الكتاب فى مصر والعالم العربى.

وأضافت شعلال خلال حوارها ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذى يعرض على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يتطور من عام لآخر، مشيرة إلى أنها انبهرت بتنوع الأنشطة على هامشه، وبالتالي فإنه خطوة مهمة وفعالة وجدية بشأن النهوض بصناعة الكتب في البلدان العربية.

وتابعت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية: "إصداراتنا في جناحنا الرسمي أدبية وشعرية أكثر منها تاريخية، وهذا لا يمنع من وجود الإصدارات التاريخية، ونسعى إلى التسويق لثقافتنا وتعزيز كل ما هو تواصل ثقافي بين الشعوب العربية، ونسعى إبراز الثقافة وأن تكون جسر تواصل بين الشعوب العربية"، مشيرة إلى أن المشهد الثقافي مرّ بأوقات صعبة جراء جائحة كورونا، إذ كانت كل الأنشطة الثقافية معلقة في الجزائر وكل بلدان الأخرى، وكان الوضع الصحي أفضل منذ 6 أشهر وبالتالي حرصت على إطلاق فعاليات عديدة منها المهرجانات.