وزيرة التضامن: توجيهات من القيادة السياسية لنجوب كل القرى والنجوع

كتب مدحت وهبة

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تسليم عدد 40 منزلًا من المنازل بعد إعادة إعمارها وتسليم مشروعات تمكين اقتصادي للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان أحد القرى المستهدفة للتطوير والتنمية فى إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ورافق وزيرة التضامن خلال زيارتها لقرية المنصورية الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وطارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان.



وأجرت "القباج" ومرافقيها خلال الزيارة جولة لتفقد المنازل التي تم إعادة إعمارها وتسليم مفاتيحها لأصحابها، كما تفقدت المشروعات متناهية الصغر وسلمتها لأصحابها وهى عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد والشباك ، كما تفقدت القافلة الطبية التي تم إعدادها لتوقيع الكشف الطبي علي العيون وإجراء العمليات الجراحية للحالات، وذلك من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات، كما شهدت اطلاق المشروع التنموى الجديد "احياء الحرف التراثية لأهالي النوبة" الذى يستهدف دعم إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات اشتهرت النوبة بها وكادت أن تنقرض وتدريب الحرفيين على أحدث تقنيات العمل فى حرفهم وتزويدهم بأحدث أدوات العمل ، كما يستهدف المشروع أيضا علي العمل علي تسويق منتجاتهم بأفضل الطرق محليا ودوليا.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود التي تم بذلها من أجل إعادة إعمار المنازل، وكذلك الخدمات الموجودة بها، مؤكدة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم الجهات التنفيذية من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية لافتا الى إن وزارة التضامن لا تعمل بمفردها، وإنما بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني، فهم بمثابة الأذرع التنفيذية والشريك الأساسي لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلي أن مصر تشهد يوما بعد الآخر إنجازًا جديدًا مشتركا على أرض الواقع والشراكة ووحدة. الهدف هما من مبادئ الحياة الكريمة التي ننشدها جميعًا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن نجوب القري والنجوع والمراكز وأن نواءم بين السياسات والمشروعات المنفذة، مشددة علي أن "حياة كريمة" تناهض الفقر بكافة أشكاله.



وأكدت القباج علي ثقة القيادة السياسية في المجتمع المدني، وإطلاق عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني سيكون انطلاقة حقيقية للمجتمع المدني الذي يحمل المسئولية علي عاتقه ويقف جنبا إلي جنب بجوار الدولة.



ومن جانبها نقلت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان ترحيب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الضيوف، مؤكدة أن تواجده في أمر مهم حال دون حضوره الاحتفالية.



وأشادت أبوزيد بجهود وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في محافظة أسوان، وهذا ما ظهر جليا في أزمة السيول التي شهدتها المحافظة، مثمنة كافة الجهود التي تقوم بها الجمعيات الأهلية في المحافظة.



ومن جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أنّ اختيار الـ 40 منزل جاء من كل النجوع بالقرية، وكانت معايير الاختيار أن تكون الأسرة من الأسر الأشد احتياجا، ويكون المنزل متهالك فعليا وإن هناك بعض المنازل الذي تم اعادة إعمارها بشكل كامل، وهناك منازل أخرى تم عمل تسقيف لها ودهانات وباب وشباك والسيراميك الخاص بأرضية المنزل والحمام.



واضاف أن هناك منازل تم فرشها فرش كامل، بداية من غرفة الاستقبال وحتى غرف النوم وحتى غرفة الأطفال وأجهزة منزلية، وتم تزويد وتصميم المنازل بالشكل المألوف والألوان التي يفضلها أهالي أسوان وقرى النوبة وأن المؤسسة وبنك القاهرة قاما بتزويد 30 من عوائل الاسر الاشد احتياج مشروعات مراكب صيد وتم اختيار مشروع مراكب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادي الاكثر انتشارا داخل القرية وتم عمل ثلاجة لحفظ الاسماك التى يصطادها الصيادين بمراكبهم حتى يتثنى لهم تسويق ما يقومون بصيده بالشكل الافضل وبما يعود عليهم بافضل عائد ويضمن نجاح مشروعهم.



ومن جانبه أكد المصرفى طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة أن البنك ومن خلال مسئوليته المجتمعية حريص على الشراكة مع كبريات المؤسسات الاهلية الجادة من أجل تقديم خدمات نوعية تمثل احتياج حقيقى للمستفيدين بها وتتوجه لاكثر الشرائح استحقاقا على مستوى الجمهورية.



وأضاف أن الشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية فى إعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية المنصورية وتسليم مشروعات تنموية وتقديم خدمات طبية للأهالي يأتي مواكبا لتوجهات الدولة المصرية بضرورة دعم المؤسسات الاقتصادية الكبرى لانشطة المجتمع المدنى فى تطوير وتنمية القرى الاشد احتياج تنفيذا لاهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.