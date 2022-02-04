واشنطن بوست تنشر قائمة قادة الإرهاب المقتولين بأيادى أمريكا.. أبرزهم بن لادن والبغدادى

كتبت ريم عبد الحميد

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قائمة بزعماء وقادة الحركات الإرهابية الذين تم قتلهم وتصفيتهم على يد الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس، الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمى القريشى فى عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية فى إدلب شمال غرب سوريا، وذكر المسئولون أن القريشى قام بتفجير قنبلة عند محاصرة القوات الأمريكية لمكان اختبائه مما أسفر عن مقتله هو وعائلته.

أنا عن قائمة قادة القاعدة وداعش الذين قتلوا على يد القوات الأمريكية فهى كالتالى:

1- أبو بكر البغدادى: أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أكتوبر 2019 أن البغدادى زعيم تنظيم داعش قد مات خلال عملية عسكرية فى سوريا. وكان البغدادى الذى تولى قادة داعش فى عام 2010 قد أعلن إنشاء دولة خلافة مزعومة على أراض فى سوريا والعراق وأوحى بهجمات غرهابية حول العالم.

وفى ليل 26 أكتوبر 2016، نفذت المروحيات فريق من العمليات الخاصة الأمريكية إلى شمال غرب سوريا لتشن هجوم على مكان اختباء البغدادى. وتراجع الأخير إلى نفق بلا نهاية وفجر سترة متفجرة وقتل نفسه وثلاثة من أبنائه معه.

2- حمزة بن لادن: أعلن ترامب فى سبتمبر 2019 أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والذى كان نجمه يصعد فى الشبكة الإرهابية، قد قتل على يد القوات الأمريكية فى عملية لمكافحة الإرهاب فى منطقة أفغانستان وباكستان. ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول الأمر.

3- أسامة بن لادن: فى ليل الأول من مايو 2011، راقب أوباما وكبار مسئولى من غرفة الأزمات بالبيت الأبيض فرقة سيلز البحرية الخاصة وهى تطير من أفغانستان إلى مدينة أبوت أباد بأفغانستان وأغارت على مجمع سكنى يعتقد أن بن لادن مختبئ به. وقتل الفريق بن لادن وأخذ جثته ومجموعة هائلة من الوثائق والمتعلقات الشخصية.

4- أبو مصعب الزرقاوى:

فى السابع من يونيو 2006، قتلت القوات الأمريكية أبو مصعب الزرقاوى، زعيم القاعدة فى العراق فى ضربة جوية على منزل آمن فى شمال بغداد.