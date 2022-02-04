موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 4-2-2022.. تعديل أسعار البنزين

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 4-2-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022، وتغريم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بحوالي 17 مليون جنيه عن تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات عن الربع الرابع 2021.



تعرف على الأسعار الجديدة للبنزين قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالتالي.. قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالتالي..

7.25 جنيه لتر البنزين 80 .

8.50 جنيه للتر البنزين 92 .

9.50 جنيه للتر بنزين 95 .

تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

17 مليون جنيه لمخالفة معايير جودة خدمات الاتصالات لشركات المحمول كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن الإجراءات التي اتخذها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وهي كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن الإجراءات التي اتخذها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وهي

17 مليون جنيه لمخالفة معايير جودة خدمات الاتصالات لشركات المحمول

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم شركات المحمول بحوالي 17 مليون جنيه عن تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات عن الربع الرابع 2021.

كما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 693 محطة جديدة خلال الربع الرابع عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 114% مقارنة بالربع الرابع لعام 2020، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.



الهجرة: دعوة مديرى شركات عالمية لحضور فعاليات "مصر تستطيع بالصناعة" عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا في إطار التحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية. عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا في إطار التحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ستشهد لأول مرة دعوة مديري عدد من الشركات العالمية التي يعمل بها الخبراء المصريين، لحضور فعاليات "مصر تستطيع بالصناعة"، ليتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي.