مواطن يقتل زوجته وابنيه ويصيب حماته ويطلق الرصاص على نفسه في الزمالك

كتب كريم صبحى

لقى رجل وزوجته وابنيهما مصرعهم، فيما أصيب سيدة فى منطقة الزمالك، دائرة قسم شرطة قصر النيل مفادها مقتل سيدة وأولادها وزوجها وإصابة والدة السيدة.

وانتقل رجال مباحق قسم شرطة قصر النيل إلى مسرح الحادث فى شارع طه حسين بالزمالك، وتبين لهم من الحريات الأولية، أن الزوج أطلق النار على زوجته وابنيه، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م"، البالغة من العمر 58 سنة، ما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت فى الحال.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث، حيث نقلت المصابة للمستشفى/ فيما حرر رجال المباحث المحضر رقم 2205 لسنة 2022 وباشرت النيابة اتخاذ اللازم قانونا.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من الأهالى بذعرهم من إطلاق نار كثيف فى مسكن مجاور لهم فانتقلت قوة على الفور إلى مسرح الواقعة وتبين لهم ما ىسبق ذكره.