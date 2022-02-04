مصرع طفلتين فى حريق منزل بإحدى قرى مركز بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقيت طفلتان مصرعهما لإصابتهما بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في حريق نشب بمنزل بقرية القواسم التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، عقب تلقيهما الإسعافات بمستشفى كفر الشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، اخطاراً يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية القواسم التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة ماس كهربائي، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق، وتم إخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي، ما أدى لإصابة طفلتين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وتم نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام، وعقب حجزهما بقسم الحروق، توفيت الطفلتين مفيدة صلاح عبد الحميد 3 سنوات وشمس محمد عامين ونصف.

وتبين من التحقيقات التي تم إجراؤها بمركز شرطة بيلا أن "هيام م" ربة منزل، تركت الطفلتين بحجرة، لتقضي بعض طلبات المنزل، وشب حريق، وحاول بعض الجيران فتح الباب لإخراج الطفلتين، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق، لإخماده والذي التهم بعض محتويات المنزل، وتم نقل الطفلتين لمستشفى كفر الشيخ العام، وتوفيتا متأثرتين بالحروق، وشيع عدد من أهالي قرية القواسم جثمان الطفلتين، عقب تصريح النيابة.