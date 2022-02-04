مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة بـ"توك توك" فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بين مركبة "توك توك" وسيارة على طريق العباسية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وكان إخطارا وصل من مستشفي كوم أمبو لمركز الشرطة يفيد باستقبال المشرحة جثة شاب وآخر بالمستشفي مصابا فى حادث تصادم بين مركبة "توك توك" بسيارة على طريق العباسية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وانتقل رجال المركز للمستشفي، وتبين تصادم توك توك وسيارة بطريق العباسية وهو ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وكان أصيب 8 أشخاص، أمس الخميس، فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعى "أسوان - القاهرة"، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "جامبو" على الزراعى "أسوان - القاهرة" بالقرب من قرية الحمام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص من بينهم 4 سودانيين الجنسية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.