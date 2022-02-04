مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

كتبت أسماء نصار

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أنه من المتوقع اليوم الجمعة، أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مم، وتتعرض مناطق من محافظات الوجه البحرى وسيناء والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم، وقد تصل إلى مناطق شمال الصعيد.

وأشار المركز، في بيان، إلى أنه من المتوقع ليوم السبت 5 فبراير 2022، أن تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم، ويوم الأحد 6 فبراير 2022، قد تتعرض مناطق من شمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم.

فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية على مناطق من السواحل الغربية (الأسكندرية -سيدى عبد الرحمن-العلمين)، وشمال الدلتا (البحيرة) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة

ومن المتوقع ان تتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم الوقت تكون أقل حدة ، مع استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء، وتتأثر مناطق من الوجه البحرى ومدن القناه الأن بسحب منخفضة ومتوسطة ممطرة .