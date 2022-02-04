محافظ الوادى الجديد: لا زيادة فى تعريفة الأجرة وتشديد الرقابة على المواقف

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بالتزامن مع قرار رفع أسعار المواد البترولية.

وكلف المحافظ مسئولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

وكان أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع المحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور و المواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة لسائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل بحسم مع أى مخالفة لتعريفة الركوب وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين، وطالب اللواء محمود شعراوى المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع لتقديم اى شكوى فى حالة اى زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "Info@mld.gov.eg ".

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بالإعلان عن أرقام التواصل الفورى لغرف عمليات المحافظة والخط الساخن للتسهيل عَلِى المواطنين فى التواصل الفورى فى حالة وجود أى مشكلات تواجههم أو أى زيادة فى تعريفة الركوب بالمحافظة .

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة، وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى: 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.