اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد مجهودات شفط مياه الأمطار بالدقى والعجوزة

الجمعة، 04 فبراير 2022 04:49 م
محافظ الجيزة يتفقد مجهودات شفط مياه الأمطار بالدقى والعجوزة محافظ الجيزة
كتب: سيد خلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحالة العامة للطرق بأحياء الدقى والعجوزة، وذلك للوقوف على انتظام الحالة المرورية وأعمال شفط مياه الأمطار فى ضوء تعرض عددا من القطاعات بالمحافظة لهطول الأمطار.

 

وتققد المحافظ انتظام العمل بمحطات الوقود وتزويد المركبات باحتياجاتهم  دون تكدسات، موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على مواقف السرفيس ومحطات البنزين للتأكد من انتظام العمل .

 

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان المساحة وعدد من الشوارع والمحاور للوقوف على نسب التنفيذ، حيث شدد على مسؤلى الشركات المنفذة بإسراع وتيرة العمل والإلتزام بالمخططات المتوافق عليها مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.


الجيزة

الدقي

الامطار

شفط المياه

الطقس

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