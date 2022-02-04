محافظ أسوان يكلف وحدة حياة كريمة لمتابعة الأعمال الجارية بقرى نصر النوبة

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمعاينة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول العاجلة لشكاوى ومطالب أهالى قرية وادى العرب ونجع الرحاب والقفايطة بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة ، مشيراً بأن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على التفاعل السريع مع الشكوى والمطالب الجماهيرية وإيجاد الحلول المناسبة لها للإرتقاء بمستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة، أنه تم إسناد مشروع الصرف الصحى بقرية وادى العرب إلى مقاول بديل لتنفيذ أعمال المشروع مع مراعاة رفع نواتج الحفر من الشوارع أولاً بأول لضمان تسهيل حركة سير المركبات والمواطنين بالشكل المطلوب ، لافتاً إلى أنه سوف يتم إيفاد لجنة متخصصة من هيئة البريد وذلك للمعاينة الميدانية لمكتب البريد بالقرية تمهيداً لإدراجه ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بفرع هيئة البريد بأسوان للعام الحالى ، كما تم إدراج مشروع تطوير الوحدة الصحية بالقرية ضمن خطة مديرية الصحة للعام الحالي من أجل رفع كفائتها وضمان توفير الخدمات الصحية للأهالى على الوجه الأكمل .

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه جارى تنفيذ مشروع توصيل كابلات وخطوط الكهرباء لتوفير الخدمة لأهالى نجعى الرحاب والقفايطة بالشكل المطلوب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفى نفس السياق واصل فرع المجلس القومى للمرأة سلسلة البرامج التدريبية التثقيفية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية بمشروع تنمية الأسرة المصرية داخل قرى " حياة كريمة ".

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع أسوان، إلى أنه طبقاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنفيذ 15 جلسة تدريبية بمشاركة مديرية الأوقاف داخل قرى حجازة والأحمدية والضما والعتمور قبلى ومدينة كوم أمبو إستهدفت 819 سيدة ، لافته بأن الجلسات تناولت الحديث عن الزواج المبكر ومواجهة معدلات زيادة نسب الطلاق وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأولاد والعنف الأسرى والمساواة بين الجنسين ، ورفع وعى السيدات حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة ، وتعزيز حقوقها الكاملة ، والتصدى لظاهرة ختان الإناث ، وأهمية القضية السكانية وأثرها على المجتمع بمتابعة وإشراف الدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط وسناء عبد الرحيم مشرفة محافظة أسيوط.

كما قام فرع المجلس القومى بأسوان بتنفيذ التدريب التثقيفى لفريق مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى بحضور 23 ميسرة ومشرفة ميدانية ، بجان تنفيذ تدريب مفهوم الذكاء الإصطناعى ومتى بدأ وتقنياته ، وتطبيقاته ، وأثر ومخاطر أنترنت الأشيائ ومنصات الخدمات والتحديات المختلفة وذلك عبر تقنية " الـ zoom " مع الدكتور حسن المالكى.