كل ما تريد معرفته عن نمو التبادل التجارى بين مصر والصين 18% رغم جائحة كورونا

كتب مدحت عادل

شهدت الصادرات المصرية إلى الصين ، تطورًا ملحوظًا خلال الشهور العشر الأولى عام 2021، وسجلت 1.3 مليار دولار، بينما كانت 583.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 118.7%، فما هي أبرز محطات العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية؟



س. ما هو الموقف الحالي للتبادل التجاري بين مصر والصين؟ ج. ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.



س. كم بلغت حجم الواردات المصرية من الصين خلال تلك الفترة ؟ ج. بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 10.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.



س. جاءت صادرات مصر إلى الصين بارتفاع كبير.. ما هي السلع التي ساهمت في زيادة الصادرات؟

ج. تضمنت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ 10 أشهر الأولى كلا من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 885.1 مليون دولار، وفواكه بقيمة 80.9 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوانات بقيمة 59.5 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 48.8 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 27.5 مليون دولار.



س. في المقابل ما هي أبرز واردات مصر من الصين؟ ج. أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين كانت الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.5 مليار دولار.، وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 674.3 مليون دولار، وألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 547.1 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 267.8 مليون دولار.