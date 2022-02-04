مصر والصين.. تعاملات تجارية قوية تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أ ش أ

تعاملات تجارية قوية وشراكة اقتصادية ممتدة بين مصر والصين على مدار عقود طويلة عززتها زيارات المسؤولين من كلا البلدين.

ووفق أحدث إحصاءات تلقتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، من وزارة التجارة والصناعة، تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نموا متواصلا ما يعكس قوة اقتصاد البلدين.. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال أول 11 شهرا من عام 2021 نحو 12 مليارا و863 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية إلى السوق الصيني خلال الفترة ذاتها نحو 638 مليون دولار مقابل 373 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 71%، وحسب البيانات تضمنت أبرز السلع المصرية المصدرة إلى الصين الحاصلات الزراعية، ومنتجات الجلود والأحذية.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 12 مليارا و225 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021 بالمقارنة بنحو 11 مليارا و965 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وشكلت مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والسلع الهندسية والإلكترونية، والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة أهم السلع التي استقبلتها مصر من الصين خلال هذه الفترة.

ومن جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الزيارات المتبادلة لمسئولي البلدين عززت حركة التجارة بين مصر والصين وتعد فرصة سانحة للترويج لجذب استثمارات إلى مصر في مختلف المجالات خاصة قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة الجديدة.

وأشار عز إلى أن الشركات الصينية والمصرية لديهما العديد من الفرص للدخول في شراكات من أجل التصنيع الذي سيتيح للشركات الصينية إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتي تتيح الوصول إلى نحو 3 مليارات مستهلك.

كما ستستفيد الشركات المصرية من نقل تكنولوجيا حديثة ومتطورة ورفع كفاءة وتدريب العاملين بها وزيادة الرقابة على الإنتاج والجودة وإضفاء قيمة مضافة على المصانع القائمة.

ولفت إلى أن الشركات الصينية لديها العديد من الفرص لزيادة استثماراتها بمصر خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة مع قيام مصر ببناء 22 مدينة جديدة باستثمارات كبيرة، منوها بضرورة الاستفادة من قيام الحكومة بالسماح بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات كثيرة.

وأضاف أن قطاع البنية التحتية والمقاولات أحد القطاعات الواعدة ويمكن الدخول في شراكات قوية مع الجانب الصيني تحقق ربحية للجانبين، خاصة مع نجاح العديد من الشركات المصرية في الحصول على عقود ضخمة في العديد من الدول التي تهتم بها الصين والتي تقدم لها تمويلات من خلال هيئاتها الإنمائية.

وبدوره، قال نائب رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني الدكتور مصطفى إبراهيم "إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تمددت خلال السنوات الماضية"، لافتا إلى أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وحليفا استراتيجيا مهما، وأكد قيام العلاقات على التفاهم والمشاركة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

وقال "إن الزيارات بين مسئولي البلدين مهمة في هذا التوقيت خاصة مع عودة اقتصاديات العالم للانفتاح بعد عمليات الغلق بسبب جائحة كورونا"، مؤكدا أن مصر في مرحلة نهوض كبيرة خاصة أنها الدولة الوحيدة التي لم تتوقف عن عمل مشروعات عملاقة بالرغم من الجائحة.

وأكد أن الدول والشركات كانت تركز قبل جائحة كورونا على الشراء من الدول ذات المنتجات المناسبة من حيث الجودة والأرخص سعرا ولكن مع الجائحة وقيام الصين بعملية إغلاق أثرت على كثير من الشركات التي عجزت عن توفير مستلزمات الإنتاج لها مما دفعها للجوء إلى أسواق اخرى لتوفير احتياجاتها.

وشدد على أن الفترة المقبلة مع عودة الاقتصاديات للتعافي مرة اخرى تتجه الشركات إلى شراء المنتجات المضمونة، وبالتالي الصين ستحتاج إلى شركاء آخرين ومصر مهيأة لتلك المرحلة فمصر لديها علاقات متميزة مع مختلف الدول، كما أنها وقعت اتفاقيات تجارة حرة تجعلها بوابة لدخول المنتجات الصينية لهم، كما أن البنية الأساسية بمصر مؤهلة لاستقبال الصناعات الصينية.

استثمارات صينية

وكانت الملحقية التجارية لسفارة الصين بمصر قد أصدرت مؤخرا بيانات ذكرت فيها أن التعاون الاستثماري الصيني المصري في عام 2021 حقق نجاحا كبيرا وأن هناك استمرارا في زيادة هذا التعاون عام 2022.

ونما الاستثمار الصيني في مصر بسرعة. وبحسب إحصائيات وزارة التجارة الصينية، فقد وصل حجم الاستثمار المباشر الصيني في مصر بنهاية عام 2020 إلى 1.191 مليار دولار أمريكي. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر 223 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 150.6% على أساس سنوي.

وهناك تعاون مكثف بين الصين ومصر في مجال الطاقة حاليا وشاركت أكثر من 20 شركة صينية في التعاون في مجال النفط والغاز في مصر تغطي الاستكشاف والاستغلال، وخدمات هندسة البترول، وتصنيع المعدات، وتجارة البضائع والتكرير والهندسة الكيميائية.

وأعلنت شركة تيدا المصرية الصينية للتطوير الصناعي، أحد الاستثمارات الصينية البارزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع 20 شركة تكنولوجية صينية لضخ رؤوس أموال جديدة داخل المنطقة خلال الفترة المقبلة، ويبلغ قيمة الاستثمارات التي جذبتها الشركة داخل منطقة تيدا نحو 1.2 مليار دولار حتى الآن.

وقبل أسابيع، وقعت شركة النصر للسيارات على الاتفاقية الإطارية مع شركة دونج فينج للاستيراد والتصدير للسيارات الصينية بهدف تنفيذ مشروع السيارة الكهربائية في مصر.

وفي 25 يناير المنقضي.. وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 الخاص بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين، الموقعة في نوفمبر 2021.

وأوضح التقرير، أن الاتفاقية تهدف إلى استمرار تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الصين ومصر، من خلال منحة لا ترد يقدمها الجانب الصيني لتنفيذ عدة مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقا.