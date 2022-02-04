ضبط أولياء أمور طلاب تعدوا بالضرب على مدرسة فى الدقهلية

محمود عبد الراضي

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " يتضمن تعدى أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس على مدرسة بالسب والضرب بالأيدى عقب خروجها من المدرسة بالدقهلية.

بالفحص تبين ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الإمتحانات بإحدى المدارس بدائر مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بتعدى أولياء أمور بعض الطلبة المتواجدين أمام المدرسة على (إحدى السيدات "رئيسة اللجنة")، بالسب والضرب بالأيدى "دون حدوث إصابات" أمام المدرسة المشار إليها بدعوى تشددها فى اللجان.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد (6) من المتهمين، والسيطرة على الموقف فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .