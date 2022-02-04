اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 فبراير 2022 01:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط أولياء أمور طلاب تعدوا بالضرب على مدرسة فى الدقهلية

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:29 ص
ضبط أولياء أمور طلاب تعدوا بالضرب على مدرسة فى الدقهلية حملة أمنية
محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشفت اجهزة الامن  ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " يتضمن تعدى أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس على مدرسة بالسب والضرب بالأيدى عقب خروجها من المدرسة بالدقهلية.
 
بالفحص تبين ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الإمتحانات بإحدى المدارس بدائر مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بتعدى أولياء أمور بعض الطلبة المتواجدين أمام المدرسة على (إحدى السيدات "رئيسة اللجنة")، بالسب والضرب بالأيدى "دون حدوث إصابات" أمام المدرسة المشار إليها بدعوى تشددها فى اللجان.
 
على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد (6) من المتهمين، والسيطرة على الموقف فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

النيابه العامه

وزاره الداخليه

ضرب المدارس

المدارس

اولياء امور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة