سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الإسكندرية بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاتهامه بالاتجار غبر المشروع بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للنقل والسفريات ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة، حيث يقوم المذكور بالإتفاق مع بعض الأشخاص من إحدى الدول بشراء بضائع من تلك الدولة بالعملات الأجنبية وتوريدها إلى بعض الأشخاص والتجار المصريين ومن ذات الدولة المقيمين داخل البلاد فى مقابل قيامه بإجراء عمليات بيع وهمية لسلع من خلال إحدى ماكينات جمع نقاط البيع (POS) الخاصة بشركته والمسلمة له من أحد البنوك ، حيث يقوم بالحصول على قيمة تلك العمليات الوهمية بعد خصم قيمتها من حسابات أصحاب بطاقات الدفع الإلكترونى بتلك الدولة بالعملة المحلية والتى تمثل قيمة البضائع المشتراة بالعملات الأجنبية من تلك الدولة والتى يتم توريدها للبلاد، ويقوم المتهم المذكور عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ بالعملة المحلية إلى الأشخاص من تلك الدولة المتواجدين بالبلاد نظير حصوله على عمولة عن تلك العمليات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى – 2 ماكينة نقاط البيع "POS" أحدهما خاصة بأحد الشركات للمدفوعات الإلكترونية والثانية خاصة بإحد البنوك) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (3 مليون جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.