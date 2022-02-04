اليوم السابع
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سحب مياه الأمطار من شوارع محافظة الجيزة

الجمعة، 04 فبراير 2022 07:22 م
سحب مياه الأمطار من شوارع محافظة الجيزة مجهودات شفط مياه الأمطار
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت اليوم الجمعة، محافظة الجيزة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على معظم مناطق محافظة الجيزة.

 

وقال المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن محافظة الجيزة شهدت سقوط كميات غزيرة من مياه الأمطار على مناطق "جامعة القاهرة وبولاق الدكرور والبراجيل والبحر الأعظم"، وأمطار متوسطة على مناطق "فيصل والهرم والطريق الصحراوي وطريق الفيوم وكورنيش النيل وإمبابة والدقي والمهندسين وبشتيل"، فيما شهد جنوب المحافظة سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة على مناطق أطفيح والصف.

 

وأوضح بدوى أن عمليات سحب مياه الأمطار مستمرة بالمناطق التي تشهد سقوط أمطار بالمحافظة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار رفع حالات الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ ومعدات الشركة بالشوارع الرئيسية داخل المحافظة، وكذلك الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار .

 

ومن جانبه، أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن غرفة العمليات بالشركة في حالة انعقاد دائم ومستمر في ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تشهده البلاد في الأونة الأخيرة ، وما يصاحبه من سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار، موضحاً أن الخط الساخن بالشركة ١٢٥ يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن تجمعات مياه الأمطار.

 

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