رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة يتابع أعمال سحب مياه الأمطار من الشوارع

كتب أحمد حسن

أجرى المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال سحب المياه من المحاور والشوارع الرئيسية التي نتجت جراء سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة أحيانا علي معظم أنحاء المحافظة.

وأوضح "حسن"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الشركة كانت قد أعلنت أمس منذ الثالثة عصرًا، رفع درجه الاستعداد وانتشار معداتها عقب تحذيرات الأرصاد الجوية بتوقعات سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة يومي الخميس والجمعة.

وأشار إلى توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن المتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتطهير شنايش وبالوعات الأمطار والصرف الصحى أثناء فترات توقف الأمطار.