وقال الرئيس البولندى - في تصريح نقله راديو بولندا الناطق بالإنجليزية اليوم /الجمعة/ - "لقد تحدثت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي دعتني إلى بروكسل يوم الاثنين لإجراء مزيد من المشاورات".



من جانبها، قالت أورسولا - في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة /تويتر/ "حديث جيد مع رئيس بولندا حول مخاوفنا الأمنية الخطيرة في أوروبا، حيث تهدد روسيا جارتنا أوكرانيا. لقد دعوت الرئيس دودا إلى بروكسل يوم الاثنين.التضامن الأوروبي والوحدة ضروريان".



وتصاعدت حدة التوتر في شرق أوروبا بسبب تعزيزات عسكرية روسية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وتقول أوكرانيا إن روسيا أرسلت دبابات ومدفعية وقناصة إلى الجبهة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون .. ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكشف عن نية بلاده غزو أوكرانيا، لكن أجهزة المخابرات الغربية وكذلك الأوكرانية، تعتقد أن ذلك قد يحدث في أي لحظة.