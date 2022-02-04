اليوم السابع
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توزيع بطاطين على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة الـ 70

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:25 م
توزيع بطاطين على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة الـ 70 عيد الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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بمناسبة عيد الشرطة الــ 70، وفى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية، فقد قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق محافظة المنوفية.

 

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.


توزيع بطاطين

عيد الشرطة

وزارة الداخلية

الإجراءات الاحترازية

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