تعرف على شروط تعيين 240 مهندسا بوزارة الموارد المائية والرى

كتبت ريهام الباشا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد 240 مهندسا تخصصات (كهرباء، حاسب آلي، ميكانيكا، اتصالات ومدني)، على أن يتم فتح باب التقديم 20 فبراير الجاري حتى 7 مارس المقبل عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والتي تحتوى على الوصف الوظيفي والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.

حيث تم الإعلان عن تعيين عدد 190 مهندس مدنى، 29 مهندس ميكانيكا، 15 مهندس كهرباء، 4 مهندس حاسب آلى، 2 مهندس اتصالات.



تعرف على الشروط المطلوبة.. 1- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

2- مؤهل عال- بكالوريوس الهندسة تخصص (هندسة مدنية - هندسة ميكانيكا - هندسةكهربائية - هندسة حاسبات - هندسة إتصالات ).

3- الصورة الشخصية.

4- صورة الرقم القومي (وجه أول سارية - وجه ثاني سارية).

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

6- صورة المؤهل.

7- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

8- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

9- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

10- صورة كارنيه نقابة المهندسين.

11- صورة من إيصال الإيداع.

ويتم التقديم الكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الالكترونية، اعتباراً من 20/2/2022 حتى 7/3/2022، يجب الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

ملاحظات هامة أثناء التسجيل:

- يتم رفع المرفقات جميعاً بالألوان.

- يرجى رفع الملفات بصيغة jpg فقط.

- لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- صحيفة الحالة الجنائية تكون سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها و في حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.