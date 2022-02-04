تداول 294 شاحنة و65 سيارة ملاكى بموانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تداول 294 شاحنة و65 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 197 شاحنة و 13 ملاكي، وشملت حركة الواردات 97 شاحنة و 52 ملاكي.

وأكدت الهيئة عن تواجد 7 سفن علي أرصفة الموانئ ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 97 شاحنة 52 ملاكي وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 90 شاحنة و 7 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنة و6 سيارات ملاكي، كما استقبل ميناء السويس السفينة اميرة فارغة قادمة من عدن.

من جانب آخر كانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة بعدتحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وارتفاع الموج من متر إلي متر ونصف .

وأكدت علي استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالميناء مع استمراررفع درجة استعداد الميناء، ومتابعة حالة الطقس أولا بأول تحسبا لأي تغيرات في حالة الطقس التي تمر بها البلاد لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.