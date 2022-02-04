القوى العاملة: رفع الأدنى للأجور لـ2400 بالقطاع الخاص يترتب عليه زيادة مطردة

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية القوي العاملة بالفيوم "مكتب تشغيل كوم أوشيم" ندوة تثقيفية حول قرار الحد الأدنى للأجور وكيفية تطبيقه وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومستجداته ومجريات العمل على أرض الواقع، وذلك بمشاركة 23 شركة ومصنع من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

في مستهل الندوة رحبت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، بممثلي شركات القطاع الخاص الحضور، مؤكدة تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو2400 جنيه بداية من شهر يناير الجاري محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة الأولي من قانون العمل"، لكل العاملين بمنشآت القطاع الخاص طبقا للقرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهذا الشأن.

وأضافت مدير المديرية أن تطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا، علما بأنه سيترتب على ذلك زيادة مطردة بنسبة 15% للأجر سنويا ، بما يضمن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل الذي من شأنه زيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل.

وناقش على إبراهيم مدير مكتب التشغيل موقف الشركات التى تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدني ، وتقديم المبررات القانونية التي توضح موقفها الاقتصادي ، وكيفية بحث تلك الحالات للوقوف على وضعها الحالي .

شارك في الندوة، فرحات ربيع مدير إدارة التشغيل بالمديرية، وعبدالله منصور مدير مكتب تفتيش العمل ، وعلى السيد إبراهيم مدير مكتب التشغيل.