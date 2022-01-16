اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 06:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

23 قطارا جديدا لتشغيلها بمترو الهرم بتكلفة 5.8 مليار جنيه (إنفوجراف)

الأحد، 16 يناير 2022 06:30 م
23 قطارا جديدا لتشغيلها بمترو الهرم بتكلفة 5.8 مليار جنيه (إنفوجراف) مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق على شراء 23 قطارا للعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم، ويقدم "اليوم السابع" فى نقاط مواصفات هذه القطارات الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الرابع للمترو، والتي تم الشروع في تنفيذها بأطوال 19 كم، وذلك خلال التقرير التالى:

 

القطارات ستصنع وفقا لأحدث المواصفات العالمية.

سيتم لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان.

القطارات ستكون مكيفة.

23 قطارا جديدا لتشغيلها بمترو الهرم
23 قطارا جديدا لتشغيلها بمترو الهرم

 

القطارات الجديدة ستصنعها شركة ميتسوبيشى اليابانية.

تكلفة القطارات الجديدة تبلغ حوالى 5.8 مليار جنيه

 


مترو الهرم

مشروعات مترو الانفاق

قطارات جديدة

مترو الانفاق الخط الرابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة محام لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض ربة منزل داخل مترو الأنفاق

الأحد، 16 يناير 2022 04:50 م

وسائل النقل العصرية بالجمهورية الجديدة.. شبكة قطارات سريعة تربط المحافظات وتكلفتها تصل لـ 360 مليار جنيه.. قطار كهربائى وخطا مونوريل تربط مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى.. وأتوبيسات ترددية لأول مرة تدخل مصر

الأحد، 16 يناير 2022 01:00 م

خريطة قطع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة اليوم لأعمال مترو الأنفاق.."فيديو"

الجمعة، 07 يناير 2022 01:00 م

"آر أيه تي بي ديڤ القاهرة" تسابق الزمن لإنهاء مشروع القطار الكهربائى السلام العاصمة الإدارية.. والتشغيل التجريبى دون ركاب خلال أيام.. وتطبيق نظام التذكرة الموحد بعد الافتتاح الرسمى مع خطوط مترو أنفاق القاهرة

الخميس، 06 يناير 2022 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة